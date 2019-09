Cane randagio morde i passanti: 31 ricoverati, scatta l'allarme rabbia

Lunedì 9 Settembre 2019, 10:07

Trentuno persone sono finite in ospedale dopo essere state morse da un. È accaduto indove ogni anno si contano circa 20mila vittime di rabbia secondoil numero più alto al mondo di incidenti simili. Come riporta l'Independent, alcuni testimoni hanno raccontato che un branco di animali randagi correva per le strade die all'improvviso uno di loro si è staccato dal gruppo per mordere i passanti.Tra le persone ricoverate nel vicino ospedale civico dici sono 21 uomini, sette donne e tre bambini. A tutti sono stati somministrati farmaci anti-rabbia, secondo il Times of India. Sembra però che il cane sia ancora in libertà, cosa che ha spinto i funzionari a sterilizzare gli animali della zona.l'ufficiale veterinario della, ha dichiarato: «Abbiamo una squadra che cattura 10 cani randagi ogni giorno». Si stima che 35 milioni di cani randagi vivano in tutta l'India, dove circa 20mila persone muoiono ogni anno di rabbia, costituendo quasi un terzo del bilancio mondiale delle vittime della malattia.