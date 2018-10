Calciatore torturato e ucciso in un bosco: «Recisi i suoi genitali»

Paese che vai, intolleranza che trovi. Unaè stata soccorsa dopo essere stata presa a, a bordo di un, da un uomo che l'aveva sentitaal telefono.È accaduto a, nello scorso weekend, su un treno urbano, tra le stazioni di Dalston Kingsland e Canonbury. Come riporta l'Independent , uno dei passeggeri, che aveva sentito una donna, inizialmente aveva aggredito la sua vittima solo verbalmente: «Sei in Inghilterra, devi parlare inglese. Non dovresti parlare altre vittime».Spiazzata e impaurita, la donna avrebbe replicato balbettando solo qualche parola in spagnolo ed è a questo punto che l'uomo l'ha colpita con un violento, lasciandola sanguinante. I passeggeri, vista l'aggressione, hanno tirato il freno d'emergenza del treno e l'uomo è fuggito dalle porte, ma è stato identificato ea breve distanza dalla polizia.