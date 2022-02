Queen's Jubilee, le Spice Girls pronte a tornare: al concerto per la regina ci sarà anche Victoria Beckham

I 70 anni di regno della regina Elisabetta potrebbero far riunire le Spice Girls. Secondo i media inglesi, infatti, al quintetto tutto al femminile sarebbe stato chiesto di riunirsi per il concerto del Queen's Platinum Jubilee.

Se tutte e cinque le componenti del gruppo che ha fatto la storia degli anni '90 conquistando la vetta delle classifiche acconsentiranno all'esibizione, sarà la prima volta che le Spice Girls si esibiranno di nuovo insieme dal 2012, quando hanno cantato una raccolta dei loro successi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.



Secondo quanto raccolto dal The Sun: «I capi della BBC sono determinati a organizzare uno spettacolo da ricordare e quale band è più iconica delle Spice Girls? L'invito è stato fatto e ora è nelle mani delle ragazze».

In Inghilterra in pochi pensano che le cinque star possano rifiutare un'opportunità simile per un evento così importante e probabilmente unico nel suo genere. Il Giubileo di Platino non è una cosa che avviene tutti i giorni e per loro potrebbe essere una grande occasione. Soprattutto per il legame che lega le cinque pop star del passato con la famiglia reale e soprattutto con la regina.

Nel 2019, le Spice Girls hanno organizzato un iconico tour di reunion, anche se Victoria Beckham non si è presentata a causa di impegni relativi alla sua attività di moda. Ora è stata avvicinata di nuovo, insieme agli altri membri Emma Bunton, Geri Horner, Mel B e Mel C, per cantare allo spettacolo televisivo di Buckingham Palace.

Gli organizzatori del concerto promettono di «riunire alcune delle più grandi star dello spettacolo del mondo per celebrare i momenti più significativi e gioiosi dei sette decenni di regno della regina».

