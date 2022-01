Covid, in Israele al via la quarta dose di vaccino: «Così saremo protetti»

Quarta dose anti covid in Israele. Il via libera per vaccinare la fascia d'età over 60 dopo 4 mesi dal richiamo della terza dose, è stato annuciato dal premier Naftali Bennet. «All'apice dell'ondata - sostiene Bennet - supereremo la soglia dei 50mila contagi al giorno: si tratta di numeri molto elevati, ma dal mondo abbiamo appreso che se siamo vaccinati siamo protetti da forme gravi di malattia».

Niente quarantena per i vaccinati di età superiore ai 5 anni, negativi al test. «Abbiamo imparato dal resto del mondo che chi è vaccinato è anche protetto in larga misura dalla malattia grave, anche se si reinfetta» ha detto il premier. «Per questo abbiamo deciso di rinunciare alla quarantena per chi ha più di cinque anni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Gennaio 2022, 20:29

