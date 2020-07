Turisti nel caos a causa del provvedimento della Gran Bretagna , che ha deciso di imporre due settimane di quarantena ai cittadini che rientreranno dalla Spagna , dove nelle ultime settimane c'è stato un aumento di casi di coronavirus . Lo apprende il quotidiano Daily Telegraph da fonti del ministero dei Trasporti. Dalla mezzanotte di oggi, chiunque arriverà in Gran Bretagna dalla Spagna dovrà restare in isolamento per 14 giorni. Chi è rientrato negli ultimi giorni sarà sottoposto al test per il Covid-19.

Travellers returning to England from Spain will have to quarantine for 14 days from Sunday morning https://t.co/BTG5Msq4yr — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 25, 2020



Il governo britannico ha consigliato di evitare viaggi non essenziali in Spagna, a causa del nuovo aumento del numero di casi di Covid nel Paese iberico. Il consiglio di evitare viaggi non riguarda le isole Canarie o Baleari ma i turisti britannici che si recheranno in vacanza nelle isole spagnole dovranno - afferma ancora il governo confermando le anticipazioni - sempre rimanere in quarantena per due settimane una volta rientrati. Infine, il governo britannico, riporta ancora il sito del Guardian, chiede ai datori di lavoro di essere comprensivi con i loro dipendenti che saranno tenuti a rispettare la quarantena.

Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 22:55

