Qamar Gul, l'adolescente che ha ucciso i talebani per vendicare la morte dei genitori e proteggere il fratellino

Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 16:52

Nonostante la giovanissima età, ha avuto il coraggio di, uccisi da alcuni jihadisti. La storia di, una ragazza che vive incon il fratello più piccolo, ha rapidamente oltrepassato i confini nazionali per diventare di dominio globale.Una vicenda assolutamente drammatica, quella di questa adolescente, i cuierano apertie per questo invisi ai. Un gruppo di miliziani aveva deciso una spedizione punitiva in casa dell'uomo, a Ghor, uccidendo lui e la moglie., stando a quanto rivelato dalla polizia locale, aveva assistito al rapimento e all'uccisione dei genitori, che avevano cercato di resistere ai talebani.Senza esitare,ha imbracciato l'che suo padre custodiva in casa, sparando all'indirizzo deie mettendoli in fuga: due uomini sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti. La controffensiva dei talebani non si è fatta attendere, ma al loro ritorno c'erano già diversi vicini di casa e alcuni militari pronti a difendere la ragazza e il fratello più piccolo.Mohamed Aref Aber, portavoce del governo provinciale, ha fatto sapere che le forze di sicurezza afgane si sono prese cura die di suo fratello, trasferendoli in un luogo segreto e più sicuro di fronte alle probabili ritorsioni dei. Le foto della ragazza, con la mitragliatrice tra le braccia, hanno fatto il giro del mondo e tanti, anche al di fuori dell'Afghanistan, hanno elogiato il suo coraggio: «Questo è il potere dei giovani afgani, purtroppo i suoi genitori non torneranno più ma la vendetta le darà una parziale pace».