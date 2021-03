Putin si è vaccinato, ma il nome del vaccino è segreto

Il presidente russo Vladimir Putin si è vaccinato contro il Covid. Lo rendono noto le agenzie russe, senza precisare quale vaccino gli sia stato somministrato. «Putin si è fatto vaccinare contro il coronavirus. Si sente bene e domani avrà una giornata di lavoro completa», ha dichiarato il suo portavoce, Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Ria-Novosti.

Il Cremlino aveva già annunciato che non avrebbe rivelato quale vaccino anti-Covid sarebbe stao somministrato al presidente russo Vladimir Putin. Secondo le dichiarazioni del portavoce Dmitry Peskov, a Putin è stato somministrato «uno dei tre» vaccini russi, ma «non diremo nello specifico» quale perché «tutti e tre i vaccini russi sono assolutamente affidabili», sono «sicuri ed efficaci». Lo scorso febbraio la Russia ha annunciato di aver registrato il terzo vaccino contro il coronavirus, il siero CoviVac, dopo lo Sputnik V e l'EpiVacCorona.

Le parole di Peskov, riportate dall'agenzia Tass, arrivano dopo che ieri Putin ha annunciato l'intenzione di vaccinarsi oggi, una «scelta volontaria» e «personale», ha detto il presidente che non ha fatto il vaccino in pubblico perché - ha sostenuto Peskov - «per quanto riguarda la vaccinazione sotto ai riflettori, a lui non piace». «Non diciamo deliberatamente quale vaccino in particolare verrà somministrato al presidente», ha insistito il portavoce, ribandendo che «tutti e tre i sieri russi sono assolutamente affidabili ed efficaci».

