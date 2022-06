Putin per l'FSB è 'morbido' con l'Ucraina: «Generali russi potrebbero ucciderlo e inscenare un infarto»

Vladimir Putin ha un tumore allo stadio avanzato, secondo i servizi di intelligence americano. Ma questo potrebbe non essere il suo problema più immediato per lo Zar. Secondo alcuni esperti, il malcontento per la gestione della guerra, potrebbe spingere i suoi generali ad assassinarlo, nascondendo la morte dietro un infarto. Al suo posto potrebbero così far salire al comando un leader ancora più intransigente e sanguinario, riporta il "The Sun".

Sanzioni alla Russia, nella blacklist anche l'amante di Putin e il 'macellaio di Bucha'

L'analisi è di Robert Thornton professore di studi sui conflitti e sulla sicurezza al King's College di Londra. «L'FSB (i servizi segreti russi, ndr) pensa che Putin debba essere rimosso perché è diventato morbido con l'Ucraina. Si è ritirato da Kiev. Si sta concentrando solo sul Donbass», ha detto.

Putin-Russia, cosa succede

Secondo il professore, Putin potrebbe essere costretto a passare la mano, sotto minaccia di assassinio. «Poi potrebbero annunciare in televisione che ha dovuto lasciare perché non sta bene», le sue parole. «Si potrebbe inscenare un infarto, scaturito dallo sforzo per l'operazione militare speciale».

«L'esercito non può continuare a subire perdite», ha aggiunto. «Stanno morendo ogni giorno. Sta finendo le truppe, sta finendo i missili, sta finendo tutto. Ci saranno sicuramente problemi di morale nell'esercito e problemi di leadership e persone che chiedono "perché lo stiamo facendo"». In caso di colpo di stato, i generali russi ritirerebbero di nascosto le loro migliori unità dalla prima linea e le indirizzerebbero verso Mosca, ha detto il professore.

Putin could be secretly killed with death covered up as 'heart attack' in coup https://t.co/JBLQdXOZrT — The Irish Sun (@IrishSunOnline) June 4, 2022

Chi potrebbe sostituire Putin

Valery Gerasimov, che guida l'esercito russo, e l'ultranazionalista Alexander Bortnikov, sono i nomi più gettonati per la successione a Putin. «Ai russi è stato detto che sono in guerra contro i nazisti, quindi chi prende il potere non può improvvisamente fare passi indietro. Temo l'uso di armi nucleari tattiche per inviare un messaggio». «Ad ogni modo, Putin non sarà in giro per molto più tempo. O muore naturalmente o viene rimosso da un colpo di stato. È così che la vedo», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Giugno 2022, 17:45

