Putin, giallo sul volo Germania-Russia: «A bordo il suo prestanome, trasportato per un'emergenza medica»

Il prestanome di Putin trasportato in aereo per emergenza medica. È mistero su alcuni voli effettuati sulla rotta Francoforte-Mosca-Norimberga, nonostante il blocco dello spazio aereo con la Russia. Secondo il capo del gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat, Christo Grozev, che cita canali Telegram russi, l'aereo trasportava il violoncellista e prestanome del presidente russo, Sergei Roldugin, che avrebbe volato attraverso la Lettonia a causa di una «emergenza medica».

Putin, il volo del prestanome Roldugin

A ricostruire la vicenda è il portale lettone Tvnet.lv, ricordando che la Lettonia ha chiuso i suoi cieli agli aerei russi il 26 febbraio dello scorso anno. L'aereo protagonista del caso è un Bombardier Challenger 604, che funge da aereo ambulanza. Sabato alle 12:32 ora locale, il velivolo è decollato dall'aeroporto tedesco di Francoforte e secondo il portale Flightradar24 - ricostruisce Tvnet - ha effettuato una rotta attraverso il Mar Baltico e la Lettonia per arrivare direttamente all'aeroporto di Mosca, dove l'aereo è atterrato alle 17:25 locali.

L'aeroambulanza ha trascorso un'ora all'aeroporto di Mosca e alle 18:29 è ripartito con destinazione Norimberga, passando nuovamente attraverso la Lettonia. L'aereo è atterrato all'aeroporto della città tedesca alle 19:12 ora locale, secondo le informazioni disponibili su Flightradar24.

Chi è Roldugin

Il giornalista di Bellingcat Grozev, citando informazioni non ufficiali dai canali Telegram russi, riferisce che la persona per la quale sono stati effettuati i voli sarebbe Sergei Roldugin, vecchio amico di Putin implicato in diversi casi di riciclaggio di denaro offshore per le élite russe e oggetto di sanzioni Ue in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Al momento - scrive Tvnet - le istituzioni della Lettonia non hanno confermato o commentato questi voli nello spazio aereo del Paese.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 16:09

