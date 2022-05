Putin in difesa alla parata sulla Piazza Rossa: «Ho attaccato perché l'Occidente voleva invaderci»

Nessun annuncio di escalation militare. Anzi, il tentativo di giustificare ancora una volta «l’operazione militare» delle forze russe in Ucraina con il tentativo di aggressione da parte dell’Occidente. È un Vladimir Putin tutto ripiegato in difesa, quello che ieri si è presentato ieri alla parata militare nella Piazza Rossa di Mosca. «L’orrore di una guerra globale non si deve ripetere», ha annunciato subito il capo del Cremlino. Nessun riferimento ad armi nucleari, nessuna sfilata di prigionieri ucraini, soprattutto nessuna dichiarazione di mobilitazione generale. Tutte le previsioni diffuse dai servizi d’intelligence occidentali si sono dunque rivelate infondate.

Sulla Piazza Rossa, con le truppe che sfilavano tra le mura del Cremlino e le cupole colorate della cattedrale di San Basilio, Putin ha fatto appello all’orgoglio nazionale, ribadendo che la Russia è stata «costretta» ad attaccare l’Ucraina con un’azione «preventiva», perché minacciata dai «nazisti», proprio come nella Grande guerra patriottica del secolo scorso. I nemici ucraini - ha insistito Putin - si preparavano ad attaccare i confini della Russia, volevano riprendere la Crimea, e in questo erano sostenuti dalla Nato. Mosca ha cercato di discutere con l’Occidente un nuovo assetto sulla sicurezza europea, «ma la Nato non ha voluto ascoltare».

Toni sempre improntati alla propaganda, dunque, ma meno aggressivi del previsto. E un primo segnale emblematico era giunto prima del discorso del presidente, quando le autorità avevano annunciato che, a causa delle condizioni metereologiche «sfavorevoli» (anche se in quel momento su Mosca splendeva il sole), non ci sarebbe stato il sorvolo degli aerei sulla piazza. Niente “Cremlino volante”, dunque, l’Ilyushin 80 dal quale il presidente condurrebbe le operazioni militari in caso di guerra nucleare. E nemmeno i caccia che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto formare una Z, la lettera simbolo di questa guerra. Un simbolo che non è stato mostrato su alcuna divisa, insegna o mezzo delle 33 unità militari che hanno sfilato. Negli undici minuti del suo breve intervento sulla Piazza Rossa, Putin ha anche parlato con accenti inediti dei morti russi nel conflitto. «Ognuno di loro - ha detto - è una perdita per la famiglia come per lo Stato», promettendo assistenza ai familiari.

Le parole di Putin incoraggiano il fronte della diplomazia a riprendere le trattative: «Non abbiamo avuto una escalation verbale, ora serve subito una tregua», ha commentato il presidente francese Emmanuel Macron. Ma mentre sul campo proseguono i bombardamenti delle città ucraine, il presidente Volodymyr Zelensky torna a sottolineare le atrocità ordinate da Mosca: «Putin è come Hitler, è maledetto dai suoi avi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 06:10

