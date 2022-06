I paperoni scaricano Putin: oltre 15mila milionari lasceranno la Russia entro la fine del 2022

I paperoni scaricano Putin. Con la guerra in Ucraina in corso, per la Russia il rischio ora è di una fuga di capitali e di ricchi: sarebbero già oltre 15mila infatti i milionari che potrebbero lasciare il Paese nel 2022, voltando le spalle al regime di Putin, secondo le proiezioni basate sui dati sull'immigrazione di Henley & Partners, società con sede a Londra che funge da matchmaker tra i super-ricchi e i Paesi che vendono le loro cittadinanze.

Secondo la ricerca circa il 15% dei russi con più di 1 milione di dollari (820.000 sterline) in beni pronti all'uso dovrebbe essere emigrato in altri Paesi entro la fine del 2022: «La Russia sta subendo un'emorragia di milionari», ha dichiarato Andrew Amoils, responsabile della ricerca di New World Wealth, che ha compilato i dati per Henley. «Nell'ultimo decennio gli individui benestanti sono emigrati dalla Russia in numero costantemente crescente ogni anno, un segnale premonitore degli attuali problemi che il Paese sta affrontando. Storicamente, i grandi crolli di un Paese sono sempre stati preceduti da un'accelerazione dell'emigrazione di persone ricche, che spesso sono le prime ad andarsene perché hanno i mezzi per farlo», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 14:03

