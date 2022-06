Putin, nell'ultimo video visto tremare: crescono i timori al Cremlino per la sua salute

Continuano le speculazioni sullo stato di salute di Putin. Nell'ultima apparizione pubblica è stato visto tremare durante la durante la consegna di una medaglia nel fine settimana. Che sia il segnale di una malattia? Da quanto la Russia ha invaso l'Ucraina l'ipotesi che lo Zar sia malato è diventata sempre più consistente. Alcuni sostengono che stia combattendo contro un cancro al sangue, alla tiroide o all'addome, mentre altri esperti sono convinti che il 69enne sia affetto dal morbo di Parkinson allo stadio iniziale. Ci sono stati poi altri fattori che hanno portato a pensare che il presidente russo non stia bene. ​Il mese scorso, in occasione dell'incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Sochi, è stato ripreso mentre ruotava goffamente i piedi quando i due si sono seduti a parlare.

I possibili segnali della malattia di Putin

Nel fine settimana Putin ha consegnato il Premio di Stato della Federazione Russa al regista Nikita Mikhalkov al Cremlino. E nell'occasione è stato visto incapace di stare fermo e sembrava ondeggiare avanti e indietro mentre ascoltava il destinatario del premio. L'Express ha riferito che ha anche scosso le gambe e sembrava fare movimenti laterali. La settimana scorsa Putin ha fatto parlare di sé per aver rinviato bruscamente una maratona di show televisivi annuali in cui avrebbe dovuto rispondere alle domande dei russi comuni. Secondo alcune teorie, Putin temeva di non essere capace di rimanere in TV ininterrottamente per le solite tre-quattro ore.

La risposta del Cremlino

Il Cremlino continua a ribadire che la salute di Putin è solida e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha recentemente negato che Putin sia malato. Tuttavia, la situazione è vista in modo così disastroso che i responsabili delle spie più vicine a Putin stanno attivamente parlando del suo successore e lottando per il controllo del passaggio di consegne.

