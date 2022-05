«Putin circondato dai medici, curato anche tra una riunione e l'altra»: è caos al Cremlino

Aumentano le voci sulle misteriose condizioni di salute di Vladimir Putin, sempre più nell'occhio del ciclone a quasi tre mesi dall'inizio della guerra in Ucraina. Il presidente russo, secondo Cristopher Steele, ex professionista dell'intelligence britannica, «è costantemente accompagnato da un team di medici» e «ha bisogno di cure mediche 24 ore su 24». Una situazione, sottolinea Il Messaggero, che sta portando il Cremlino nel caos.

Già nelle scorse settimane sono state tante le speculazioni sulle sue condizioni di salute, dal cancro fino al Parkinson: ma secondo Steele, che ha diretto il Russia desk dell'MI6 (il servizio segreto britannico) tra il 2006 e il 2009, i dettagli esatti delle sue condizioni non sono noti. Putin, afferma, riceverebbe «qualche tipo di trattamento medico tra le diverse fasi delle riunioni» del Consiglio di sicurezza.

Anche un generale maggiore ucraino, Kyrylo Budanov, ha affermato che il leader russo è gravemente malato di cancro e che in Russia è in corso un'operazione per rimuoverlo, mentre la rivista New Lines citando una registrazione audio di un oligarca, afferma che Putin è «molto malato di cancro». Le voci su una sua presunta malattia sono state però stoppate dall'intelligence russa della FSB, che in un 'promemoria top secret' ha invitato i suoi direttori di non fidarsi delle voci. E il giallo continua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 18:40

