Gli 007 Usa: «Putin malato di cancro, sempre più solo e paranoico: a marzo è scampato a un attentato»

Continuano a rincorrersi le voci sullo stato di salute di Vladimir Putin, ma stavolta la fonte è autorevole. Secondo la rivista americana Newsweek, che cita l'intelligence americana, il presidente russo è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure nel mese di aprile: sempre Newsweek afferma che Putin sarebbe scampato anche ad un attentato, lo scorso marzo.

Nel riferire le loro valutazioni a Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia sul fatto che il crescente isolamento di Putin rende più difficile per l'intelligence fornire una valutazione accurata sullo stato di salute fisica e mentale del presidente russo. Gli 007 statunitensi sono preoccupati dunque da un Putin sempre «più paranoico» che rende la guerra in Ucraina sempre più imprevedibile.

Vladimir Putin

Giovedì 2 Giugno 2022

