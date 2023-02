Putin ha una ferrovia segreta: «Si sposta a bordo di un treno blindato». Rivelazione choc

In Russia non si parla di altro. Gli spostamenti di Vladimir Putin, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, sono sempre stati un mistero. Ma adesso è stato rivelato che il presidente russo dispone non solo di un treno blindato, ma anche di una serie di stazioni ferroviarie segrete vicine alle sue residenze favorite. Lo rivela il sito investigativo Proekt, a ulteriore conferma delle notizie sul fatto che il Putin usi sempre più il treno invece dell'aereo.

Le stazioni segrete

«Tutte le residenze di Putin sono collegate con linee ferroviarie, e nelle vicinanze sono state costruite stazioni segrete», scrive Proekt. Vicino alla residenza di Valdai c'è una stazione dotata di un eliporto, usata solo dal presidente russo, secondo testimoni locali. A Novo Ogaryovo, vicino alla residenza nell'oblast di Mosca, c'è una stazione ferroviaria costruita nel 2015. È nascosta dietro alte palizzate con telecamere ogni dieci metri. Il terreno è stato espropriato a favore del servizio federale delle guardie su ordine dell'allora primo ministro Dmitry Medvedev. A Sochi è stata costruita nel 2017 una linea ferroviaria che termina con una stazione ferroviaria presso un'altra residenza di Putin.

A secret network of railways leading to the residences was built for Putin's armored train - "Project" https://t.co/3ZMNxyZL3m — Andreas Schlegel (@andischl) February 14, 2023

La testimonianza

Un ex conducente del treno blindato di Putin, ha raccontato a Proekt che il treno si trova in un deposito alla stazione ferroviaria Mosca-Kalanchyovskaya, dove c'è un terminal Vip, circondato da alte barriere con filo spinato. Nel 2017 è stata costruita una superstrada che porta direttamente a questo terminal. Il treno blindato appartiene alla Grand Service Express Company di Yuri Kovalchuk, stretto amico di Putin. Nella giornata di ieri, lunedì 13 febbraio, è stato il Dossier Center dell'oppositore russo Mikhail Khodorowsky a scrivere che, fin dall'autunno 2021, Putin ha iniziato sempre più a usare il suo treno blindato, per motivi di sicurezza. Il convoglio comprende vagone letto, un ufficio, spazio per lo staff e le comunicazioni riservate.

