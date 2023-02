Putin, l'ex moglie Lyudmila vuole vendere due appartamenti di lusso a Marbella: ecco perché

di Daniele Molteni

La bella vita nelle sue residenze milionarie, a Davos in Svizzera e a Marbella in Spagna potrebbe essere a rischio, e così l'ex moglie del presidente russo Vladimir Putin, Lyudmila Ocheretna, sta cercando di vendere in fretta degli immobili che possiede in Spagna, a causa dei timori di sanzioni dell'Ue. In particolare, scrive il sito web di notizie polacco Onet, Oczeretna vuole vendere due appartamenti nel complesso residenziale Lomas del Rey, a Marbella.

Lyudmila ha divorziato da Putin nel 2013

Il costo di questi immobili è di 2,2 milioni di euro, scrive a sua volta il quotidiano spagnolo El Mundo, aggiungendo che alla base della decisione di vendere in fretta c'è il timore che l'Ue inserisca nella sua lista nera Ocheretna - divorziata dal leader russo sin dal 2013 - come ha già fatto nel maggio scorso il Regno Unito. L'attuale marito di Ocheretna, Artur Oczeretny, ha acquistato le proprietà ora in vendita a Marbella nel 2011 e nel 2014, poco prima del suo matrimonio con Lyudmiła, e l'ha registrata a suo nome, ma ci sono sospetti che il presidente russo continui a finanziare la sua ex moglie, secondo quanto afferma la Pravda ucraina.

Il secondo marito, che avrebbe sposato nel 2016 si chiama Arthur Ocheretny, è di vent'anni più giovane ed è un uomo d’affari nato il 29 marzo 1978 a Kaliningrad, ma è vissuto con i suoi genitori a Lyubertsy. Di lui si hanno poche informazioni, ma sarebbe di estrazione sociale modesta.

