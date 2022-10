Putin come Berlusconi, racconta una barzelletta sul gas in Europa: «Papà, perché fa freddo...»

Vladimir Putin come Silvio Berlusconi. No, non stiamo parlando della politica in senso stretto, ma di una evidente abitudine comune: quella di raccontare barzellette. Il presidente russo lo ha fatto oggi, durante un lungo intervento al Club Valdai a Mosca.

Putin minaccia ancora: «Il dominio dell'Occidente è finito». Gli Usa: «Se userà nucleare, risposta significativa»

La barzelletta di Putin

Vladimir Putin è rimasto quasi quattro ore sul palco del Club Valdai, tra il suo discorso e la successiva sessione di domande e risposte. Per alleggerire l'impegno, il presidente russo ha deciso di raccontare una barzelletta sulla mancanza di gas in Europa. Ecco di quale si tratta. «Un mio conoscente in Germania - dice Putin - mi ha raccontato questa storiella. Un figlio chiede al padre: 'Perchè fa così freddo?'. 'Perchè la Russia ha attaccato l'Ucraina', risponde il papà. 'E cosa c'entriamo noi?'. 'Noi abbiamo imposto sanzioni alla Russia'. 'Perché?'. 'Per fare soffrire i russì. 'Ma scusa papà, noi siamo russi?'».

