Strage sul bus, 10 morti nello schianto contro un camion e due auto: almeno 39 feriti. L'incidente per colpa della pioggia

Dieci passeggeri hanno perso la vita e 39 sono rimasti feriti a causa di un inciente stradale avvenuto in Turchia, tra un pullman, 2 auto e un camion. Si ritiene responsabile la forte pioggia.

Lo scontro mortale

L'incidente che ha coinvolto il bus, le due automobili e il camion è avvenuto per colpa del maltempo: il primo è scivolato nella corsia opposta colpendo gli altri mezzi. Il tragico scontro si è verificato ieri, domenica 26 maggio, a Yenice, nel sud del Paese. Le autorità e i soccorsi sono immediatamente intervenuti, ma i 10 passeggeri che si trovavano sul pullman sono deceduti. «Secondo quanto riferito, al momento dello schianto pioveva. Sembra che l'autobus stesse viaggiando da Diyarbakır a Istanbul quando si è verificato l'orrore», riporta The Mirror. Le fotografie che sono state scattate sul luogo sono davvero terribili: le squadre di emergenza circondano i rottami e l'autobus ridotto in macerie, soprattutto nella parte anteriore.

Il messaggio del Ministro alle vittime

Lo scontro è avvenuto su un'autostrada, causando lunghe code. Il Ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha reso omaggio alle vittime confermando il conteggio dei deceduti. Ha scritto su Twitter: «Un autobus passeggeri in viaggio da Diyarbakır a Istanbul si è scontrato con 2 autovetture e 1 camion sull'autostrada nel distretto di Yenice, distretto di Tarsus, provincia di Mersin. Secondo i risultati iniziali, sfortunatamente, 10 dei nostri cittadini sono morti e 39 sono rimasti feriti. Possa Dio avere pietà dei nostri cittadini che hanno perso la vita nell'incidente e pazienza con le loro famiglie; auguro una pronta guarigione ai nostri feriti. Le mie condoglianze alla nostra nazione».

