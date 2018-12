Lunedì 17 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è lievemente ferita , ma dopo un paio di giorni ha avuto una sorpresa choc. È successo in Cina ad una donna, conosciuta solo come la, e la sua storia è raccontata oggi dai tabloid di tutto il mondo,: la 53enne si è tagliata mentre faceva le sue faccende in casa, ma ha sottovalutato la sua ferita e non si è curata di occuparsene, pensando che sarebbe guarita da sola.Due giorni dopo però,, la signora ha notato un livido intorno alla ferita: successivamente, entrambe le sue mani sono diventate quasi del tutto nere, in maniera quasi inspiegabile. La donna è andata da un medico e quest’ultimo le ha detto che otto delle sue dieci dita erano andate in cancrena.La donna si sentiva lee addormentate, e aveva ovviamente molto dolore alle mani: i medici che l’hanno curata hanno avvertito che sintomi simili dovrebbero portare chiunque a farsi vedere e curare, perché si rischiano gravissimi danni. La donna aveva invece pensato che la ferita fosse di poco conto e non fosse necessario farsi vedere in ospedale.