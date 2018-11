Pugnalato al cuore fuori a una rosticceria alle 5 del pomeriggio: morto studente di 15 anni

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

si trova con un amico fuori a un negozio di pollo fritto. Sono le 5 del pomeriggio e probabilmente i due studenti vorrebbero fare uno spuntino come qualsiasi ragazzo della loro età. Non immaginano che sta per avvenire una tragedia. All'improvviso vengono assaliti da una gang di rapinatori con il volto coperto. L'amico fugge, ma per il 15enne non c'è speranza.È accaduto a Londra. Come riporta The Sun , le immagini a circuito chiuso hanno ripreso quegli attimi agghiaccianti in cui, questo il nome della vittima, ha perso la vita. E hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblicanella capitale inglese.avrebbe superato quello di New York e il sindacoha detto che ci vorranno dieci anni per risolvere la situazione.Nel filmato - condiviso sui social per sensibilizzare al tema della violenza nelle strade - si vede perfettamente il rapinatorenel petto di Jai., Ceo del Ben Kinsella Trust (associazione che si occupa di contrastare il crimine delle armi da taglio) ha dichiarato che il video choc «dimostra tragicamente che un colpo può essere fatale. Negli ultimi sei anni - conclude - abbiamo lavorato duramente per istruire e convincere i giovani cheè sufficiente per uccidere qualcuno. E questo video lo dimostra. Una ferita da taglio può uccidere una persona e rovinare la vita di molti altri».