Pugnala a morte il vicino di casa poi si siede sul corpo e sorride: l'orrore davanti alla moglie

Ha pugnalato a morte il vicino sul giardino davanti casa, poi si è seduto sul corpo dell’uomo e si è acceso una sigaretta sorridendo. Il racconto della vedova nelle aule del tribunale è straziante. La donna ha assistito dalla finestra della cucina al delitto ed è corsa per tentare di fermare quell’orrore, venendo però accoltellata a sua volta sulla coscia. Non è stata la sola ad intervenire nel vialetto a Walton Cardiff, nel Gloucestershire in Inghilterra. Operai e residenti sono corsi dopo aver sentito le grida, trovandosi davanti la scena agghiacciante: il killer che infieriva con il coltello sul collo e sulla schiena della vittima.

Leggi anche > Morti due cuginetti di 12 e 14 anni durante una diretta Instagram. «Giocavano con la pistola per fare il video»

Secondo il testimoni, ha continuato a pugnalarlo anche dopo averlo ucciso. La vittima, marito e padre di tre figli, è morta a 43 anni lo scorso 5 ottobre per mano del vicino di casa, un 52enne che si è dichiarato colpevole solo di tentato omicidio sostenendo di non aver ucciso il 43enne perché in preda a un disturbo psichiatrico. L’assassino infatti, come riporta il Daily Mail, ha pugnalato, oltre alla moglie anche un altro vicino di casa per ben otto volte. Per l'accusa si è trattato di un omicidio premeditato compiuto per vendetta e rabbia.

Durante il processo la giuria ha potuto vedere nei video delle telecamere di sorveglianza, il killer armato di coltello che andava in giro tra le case sbattendo sulle finestre per far uscire altre potenziali vittime. I residenti hanno quindi afferrato mazze da golf, bastoni e assi di legno e sono riusciti a contenere la follia omicida fino all'arrivo della polizia. Secondo le testimonianze l'uomo molestava da tempo gli abitanti del quartiere nonostante le denunce. Aggressioni e minacce che avevano costretto molti a cambiare le proprie abitudini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 07:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA