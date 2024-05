Puff Daddy, nuova accusa di violenza sessuale. L'ex modella Crystal McKinney: «Costretta a praticargli sesso orale in bagno»

di Redazione Web

Sean "Diddy" Combs, meglio conosciuto in Italia come Puff Daddy, se la passa malissimo nell'ultimo periodo tra accuse di violenza sessuale, traffico sessuale e la pubblicazione del video, da parte della Cnn, in cui prende a calci la sua ex fidanzata nel corridoio di un albergo nel marzo 2016. Ora l'ex modella Crystal McKinney lo ha denunciato per violenza sessuale e gli ha chiesto un risarcimento danni dalla cifra non specificata. La donna sostiene che il rapper l'abbia costretta a fargli sesso orale dopo un evento della settimana della moda maschile nel 2003.

Il racconto della violenza

Secondo i documenti del tribunale ottenuti martedì dal sito di gossip Tmz, l'allora 22enne incontrò Combs nel ristorante Cipriani Downtown di New York. Il rapper poi la invitò nel suo studio, dove lui e molti dei suoi amici iniziarono a bere cognac e a passarsi canne. Tuttavia, McKinney afferma che lo spinello era «molto potente» perché sarebbe stato corretto con un altro narcotico.

Nonostante fosse in uno stato di delirio, Combs chiese alla ragazza di seguirlo in bagno. Una volta dentro, la bloccò e le spinse la testa verso l'inguine e le ordinò di «succhiarlo». Quando McKinney rifiutò, il rapper avrebbe spinto la sua testa più in basso e l'avrebbe comunque costretta a praticargli sesso orale.

L'ex modella provò ad allontanarsi ma si sentiva stordita e, ad un certo punto, perse conoscenza. Solo quando si svegliò dentro un taxi, si rese conto di essere stata aggredita sessualmente. Come risultato del presunto incidente, McKinney afferma di essere stata bandita dall'industria della moda e di aver sofferto di una depressione estremamente grave, tentando persino il suicidio un anno dopo.

La lunga lista di accuse nei confronti del rapper

McKinney è solo una delle tante persone che si sono fatte avanti con accuse di violenza sessuale contro Puff Daddy.

Un video di Combs che la picchiava nel corridoio di un hotel ha confermato alcune delle sue affermazioni. Dopo la diffusione pubblica del video venerdì da parte della Cnn, il rapper ha detto di essere «incazzato» e «disgustato» per il suo comportamento.

I due si sono accordati per una somma di risarcimento non rivelata, solo 24 ore dopo la presentazione della denuncia. Tuttavia, poco dopo il loro accordo, Joi Dickerson-Neal ha affermato che Diddy l'ha drogata e violentata, registrando il rapporto sesssuale, nel 1991 dopo che lei «con riluttanza» è andata ad un appuntamento con lui.

Più o meno nello stesso periodo, anche un'altra donna anonima gli ha fatto causa, sostenendo che Combs l'avrebbe fatta ubriacare e costretta a fare sesso con lui a una festa. Sarebbe stata anche violentata da uno degli amici dell'artista.

Il traffico sessuale

A dicembre, Combs è stata accusato di stupro di gruppo e traffico sessuale da una ragazza che all'epoca del fatto aveva diciassette anni. A febbraio, l'ex produttore di Puff Daddy, Rodney "Lil Rod" Jones, ha intentato una causa contro di lui, sostenendo che aveva «centinaia di ore di filmati e registrazioni audio del signor Combs, del suo staff e dei suoi ospiti impegnati in gravi attività illegali».

Jones ha affermato che Combs lo ha ripetutamente aggredito sessualmente mentre stava lavorando al suo ultimo album da settembre 2022 a novembre 2023. Durante quel periodo, l'artista avrebbe presumibilmente palpato i genitali di Jones e toccato il suo ano per spingerlo a fare sesso e che avrebbe minimizzato il suo comportamento come uno «scherzo».

Quasi un mese dopo della causa di Jones, la casa del rapper è stata perquisita dai federali per un'indagine sul traffico sessuale. Combs ha negato sempre categoricamente le accuse.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 14:36

