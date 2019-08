Si sente male nel bagno del pub e muore per overdose a soli 18 anni

Mercoledì 28 Agosto 2019, 11:43

Una ragazza diCourtney,The Warehouse nel centro della città di Leeds del West Yorkshire, a seguito di una presunta. La ragazza è stata trovata priva di sensi nel bagno del locale e poi trasportata con urgenza in ospedale.Secondo alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena, la 18enne è apparsa angosciata e agonizzante. Intorno alle 3 del mattino è stata trasportata con urgenza in ospedale, ma pochi minuti dopo è morta, come riporta anche il Daily Mail. Si pensa che la giovane abbia preso dell’MDMA e abbia subito un arresto cardiaco dovuto all'incremento dei battiti causato dalla droga. In manette è finito un giovane di 19 anni che presumibilmente avrebbe venduto la droga alla giovane vittima.La ragazza è stata aiutata dal personale del locale che l'ha trovata esanime nei bagni, l'ha portata fuori e ha poi chiamato i soccorsi. Le telecamere di sicurezza l'hanno ripresa pochi minuti prima del malore quando ballava con i suoi amici in pista, poi si è allontanata per andare in bagno.