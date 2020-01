Prova la morfina per sballarsi, 17enne muore poche ore dopo

Giovedì 23 Gennaio 2020, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prova iper. Louis Ciampoli-Messiou, 17 anni, si è filmato mentre, pochi istanti prima che morisse lo scorso 26 dicembre 2018. Il ragazzo stava partecipando a una Bampton, nell'Oxfordshire, quando si è sentito male ed è morto.I due volevano creare un nuovo mix di droghe per gioco, unendo MDMA e cannabis. Poco prima del loro esperimento hanno trovato una bottiglia di morfina prescritta al padre dell'amico e Louis ha deciso di provarla. Poche ore dopo però si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza però il 17enne non respirava più ed è andato in coma. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma le sue condizioni erano troppo critiche e una forte crisi respiratoria gli è stata fatale.Dal suo smartphone, come riporta la stampa locale , è emerso che faceva, a volte, uso di sostanze stupefacenti e proprio nel telefono è stato registrato il video dell'assunzione della morfina poche ore prima che morisse. Le analisi hanno confermato nel sangue una massiccia presenza del farmaco.