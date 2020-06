Proteste negli Usa, il capo della polizia contro Trump: «Se non ha niente di costruttivo da dire, chiuda la bocca»

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO — Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020

Vogliamo essere certi che la famiglia sia al sicuro, che il trasferimento sia sicuro e soprattutto vogliamo essere certi che la famiglia sappia che siamo qui per loro, per sostenerli

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 22:20

Non si placano le proteste, anche quelle violente, per la morte di. In tutti gli, le città continuano ad essere teatro di scontri e saccheggi e la tensione ora coinvolge anche tutti i livelli istituzionali. Mentreha dato degli idioti ai governatori ritenuti incapaci di fronteggiare le rivolte, al presidente degli Stati Uniti è arrivata una 'bordata' da parte di, in Texas.Il numero uno della polizia di Houston, di chiare origini ispaniche, è intervenuto in collegamento con la Cnn, dove gli è stato chiesto di commentare le ultime dichiarazioni di Trump. «Lasciatemi dire una cosa al presidente, a nome di tutti i capi della polizia di ogni città degli Stati Uniti: per favore,. Lui parla di dominare le proteste, ma con le sue parole non mette a rischio se stesso, bensì gli agenti, uomini e donne di 20-30 anni che lavorano in strada, nel territorio» - ha spiegato- «Dobbiamo essere chiari: non vogliamo che la gente confonda la gentilezza con la debolezza, ma non vogliamo nemmeno che l'ignoranza rovini ciò che abbiamo qui a Houston e questo è il pensiero di tanti altri miei colleghi in tutto il paese, che hanno avuto i loro agenti feriti nelle proteste. Trump dovrebbe comportarsi da presidente degli Stati Uniti, non da protagonista dello show 'The Apprentice'. Non siamo a Hollywood, questa è la vita reale e ci sono vite reali a rischio».Il capo della polizia di Houston lancia anche un appello sociale: «Abbiamo un grosso, le persone devono capire che lo strumento per cambiare le cose è il voto. Le persone che stanno facendo saccheggi non si sono mai preoccupate di andare a votare. A chi protesta dico: avete una scelta, alzate la voce, fatevi sentire alle urne e continuate a marciare, ma pacificamente. Solo così ci si potrà focalizzare sulla cattiva politica. Le disuguaglianze neglisono un problema sociale ancora prima che politico, perché riguardano istruzione, salute, accesso al cibo e qualsiasi altro fattore che noi, come essere umani, consideriamo chiaramente. Non reagite alla violenza delle parole di Trump, l'unico modo per rispondere all'odio è agire con amore ed inclusione»., capo della polizia di Houston, si era già distinto due giorni fa, quando parlando a nome del proprio dipartimento, aveva dichiarato: «Siamo pronti a scortare il feretro di».