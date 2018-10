Cartelli e tazze da tea, le terribili nonnine inglesi scendono in piazza contro la grande azienda per difendere la propria salute

#WeSaidNo & this Government doesn't give a damn



RT if you stand with us & other communities in UK to stop fracking! pic.twitter.com/jejmJaSFf1 — Frack Free Lancs (@frackfreelancs) 6 ottobre 2016

Non è mai troppo tardi per scoprirsi attivisti e protestare attivamente a sostegno o contro una tematica. Lo sanno bene un gruppo dibritanniche, che hanno deciso scendere in piazza a manifestare.Siamo nel, regione nel nord-ovest dell'Inghilterra, dove le ladies hanno deciso di scendere in piazza contro il, la tecnica di fratturazione del sottosuolo usata per estrarre idrocarburi.Niente fumogeni, uova o vernice, le nonnine in rivolta sono armate di cartelli, torte alla frutta e. D'altronde, siamo in Inghilterra, e anche le proteste devono essere accompagnate da un sorso di earl grey.«Se vuoi rallentare un camion, fa che qualcuno con ilgli passi davanti - racconta Tina Rothery, che protesta con sua nonna - la polizia non vuole maltrattare anziane signore che sembrano avere ossa fragili e deboli». Ecco quindi che queste signore di provincia si riuniscono e intonano cori, agitano cartelli e si danno il cambio ogni 12 ore per mantenere un presidio costante al cantiere di Little Plumpton, che dal 2011 è il primo sito di fracking attivo nel Regno Unito.«Nessuno ha mai sognato di passare gli anni della propria pensione sulla strada principale fra Blackpool e Preston, al freddo e al gelo - racconta Tina, una delle fondatrici del movimento di protesta(le nonnine, ndr) - ma questa del fracking è una vicenda troppo importante per permettere che avvenga in silenzio». Oltre alle Nanas sono molti i gruppi che si sono spontaneamenti uniti contro il fracking nella zona, come Frack Free Lancashire o Preston New Roads.Sui processi di fratturazione idraulica infatti sono al vaglio i rischi di contaminazione dell'aria e delle acque sotterranee, oltre che il rischio di movimenti sismici causati dalle perforazioni con liquidi chimici.