Chiusa in, abusata e. Quello che ha dovuto subire una ragazzina diè anche peggio di quello che si può credere: per renderla più "donna" e avvennente per i clienti, infatti, le sono stati somministrati degli steroidi che vengono solitamente dati alle mucche.La giovane bengalese, di Rupa, oggi ha 19 anni e ha potuto raccontare la sua storia. La ragazza fu mandata in un bordello di Kandipara in Bangladesh dopo la morte del marito, avvenuta quando aveva 13 anni. La ragazza fu data in sposa a un uomo che aveva il triplo della sua età e una volta vedova ha dovuto imparare a cavarsela da sola.Per aggirare la legge sui limiti d'età è stata sottoposta a forti cure ormonali, così da sembrare più grande. A soli 13 anni aveva oltre 10 clienti al giorno, tutti i giorni, un inferno che è andato avanti per anni. Oggi la giovane ricorda il passato con orrore, moltissime volte ha provato a fuggire dal bordello, ma ogni volta veniva riacciuffata e picchiata per l'insolenza.