Fa la proposta di matrimonio alla fidanzata mentre surfano, ma l'anello cade nell'oceano

Lunedì 18 Novembre 2019, 22:51

Quando la coppia di fidanzati, 32 anni, hanno cavalcato le onde nella nativa Honolulu alle Hawaii, la signora Oiye di certo non immaginava che lui le avrebbe fatto la proposta di. Mentre erano nel punto esatto in cui si sono incontrati per la prima volta da giovani mentre surfano, il signor Garth si è inginocchiato sulla tavola da surf, tirando fuori l'che aveva tenuto nella tasca del suo costume da bagno.La natura romantica della proposta però, come riporta l'Independent, non ha avuto buon fine dato che il surfista ha perso l’equilibrio a causa di un’onda e l’anello è caduto accidentalmente in acqua. Per fortuna era solo un falso, dato che quello vero era al sicuro sulla riva.La proposta non convenzionale è stata catturata da numerosi fotografi posizionati nelle vicinanze.La signora Oiye ha condiviso la sua felicità per il suo fidanzamento su Instagram, descrivendo in dettaglio la serie di eventi che hanno portato alla proposta. "Storia: abbiamo surfato dove abbiamo avuto i nostri primi appuntamenti. Mi giro per assicurarmi che fosse sull'onda con me e me lo trovo in ginocchio sulla tavola con una scatola con dentro un anello mentre urla: " Lauren, ti amo! Vuoi sposarmi?!'"La sig.ra Oiye ha rivelato che inizialmente pensava che la proposta fosse uno scherzo, sentendosi "fuori di se" quando ha realizzato che era reale: "Christopher Garth - ha esclamato - ti amo e sono così grato alle stelle allineate e ai nostri antenati che ci hanno così meravigliosamente orchestrano questo per noi!".Tommy Pierucki, una dei fotografi appostati per catturare la proposta, ha scritto su Instagram di essere "entusiasta" per la coppia di fidanzati.