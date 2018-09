Fa scrivere su MarvelÊ¼s Spider-Man la proposta di matrimonio, la ragazza lo lascia per il fratello

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiede aiuto ail suo eroe preferito, per fare lama lei "scappa" con suo fratello. Nulla è andato secondo i programmi di Tyler Schultz, un fan di Marvel's Spider-Man che qualche settimana fa aveva chiesto agli sviluppatori di Insomniac Games di inserire un messaggio all'interno del gioco per chiedere in sposa la sua ragazza.Una proposta da vero nerd, ma non è stata abbastanza per la fidanzata con cui conviveva da 5 anni. Mentre lui era pronto per il grande passo lei portava avanti una relazione clandestina con il fratello del compagno. Quando Tyler aveva fatto la proposta alla programmatori gli era stato risposto che avrebbe dovuto aspettare il 7 settembre, così lui, sicuro dei suoi sentimenti, ha detto che vista la lunga durata del rapporto sarebbero sicuramente arrivati alla data.Una battuta ironica, che però ha dimostrato come sia importante non dare mai nulla per scontato. Il videogame contiene infatti il messaggio per Maddy, ma qualche settimana fa i due si sono lasciati, dopo che lei gli ha confessato di amare il fratello, con cui sarebbe andata a vivere insieme. Un doppio colpo al cuore per Tyler, che non solo ha perso quella che credeva essere la donna della sua vita a causa del fratello, ma che dovrà ricordare il tragico accaduto ogni volta che giocherà con il suo game preferito.