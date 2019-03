Proposta di matrimonio al centro commerciale, ma la scena romantica si conclude con l'arresto

Facebook e Instagram down, gli utenti disperati chiamano... la polizia

Si può finire inper una romanticain un centro commerciale? La risposta è sì, se vi trovate in stati, come l', dove le manifestazioni d'affetto in pubblico giudicate troppo eclatanti vengono severamente punite.Ne sa qualcosa una coppia di giovani che, in un centro commerciale di, una delle città più conservatrici della Repubblica Islamica, sono diventati protagonisti di una scena apprezzata dai presenti, ma non dalle autorità. Questo giovane, infatti, aveva allestito sul pavimento une vari, per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo.Qualcuno, però, non ha gradito la scena, giudicata forse "troppo occidentale", e per questo motivo ha allertato la polizia, che haper atti contrari alla morale pubblica. Il capo della polizia locale, Mustafa Nuruzi, ha difeso l'operato degli agenti: «Non è accettabile che consuetudini di altri posti del mondo vengano messe in atto senza tenero conto della cultura e della religione dell'Iran. Si tratta di un crimine evidente, l'arresto non ha bisogno di ulteriori spiegazioni». La notizia ha fatto il giro del mondo ed è riportata anche dal quotidiano spagnolo El Pais . Al momento, i due promessi sposi sono stati rilasciati dietro il pagamento di una cauzione. Potrebbero cavarsela con una ingente multa, anche se alcuni media ultraconservatori hanno già chiesto che i due tornino in carcere, con una condanna esemplare.