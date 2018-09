Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiedere alla donna che si ama di sposarsi è un gesto di grande amore, spesso spettacolare, a volte originale, nel caso di un uomo britannico decisamente unico. Chris Gospel, un contadino di 30 anni, haa Eilidh Fraser discrivendoglielo su una, la preferita della sua donna.Chris ha portato la sua donna al pascolo e ha mostrato la mucca con la scritta blu: «Vuoi sposarmi?», poi si è messo in ginocchio e le ha mostrato l'anello. A quel punto Eilidh, che lavora come tecnica di laboratorio, non ha potuto che dire di sì. Curlytop è la mucca preferita di Eilidh, per mesi l'ha allevata, le ha dato il fieno e si è molto affezionata a lei, così al suo uomo è sembrato carino coinvolgere l'animale nella richiesta.La coppia deve ancora decidere il luogo di matrimonio e la data, come riporta anche l' Independent , tuttavia Chris ha già annunciato di voler controllare il regolamente per scoprire se potrà essere possibile far partecipare in qualche modo Curlytop alle nozze e renderla parte del loro giorno speciale.