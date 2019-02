Protesta al pronto soccorso perché nessuno si occupa della mamma: picchiato

Giuseppe stroncato a 39 anni dalla leucemia, il donatore di midollo non si è presentato. I fratelli: «Morto due volte»

La madre malata di54 anni, è stata portata con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale universitario di. Stava male, non respirava bene. Il figlio si è precipitato a trovarla per verificare le sue condizioni. E dopo aver visto che nessuno si prendeva cura di lei, ha alzato la voce per attirare attenzione. Per tutta risposta sono state chiamate leche dopo averlo portato via di peso lo hanno massacrato di botte. E come se non bastasse il giorno dopo la mamma è morta. Della vicenda se ne sono occupati giornali e tv locali. «Quando sono arrivato li, ho capito che mia madre era stata ignorata dalle infermiere - racconta l’uomo - Ho chiesto loro di venire ad aiutarla più volte, stava male».«Ad un certo punto, un’infermiera è arrivata, ma non ha fatto nulla. Stava semplicemente lì - prosegue Behnam - A quel punto mi sono arrabbiato e ho alzato la voce. Hanno cercato di farmi uscire dalla stanza, ma io non volevo lasciare mia madre abbandonata a se stessa e così ho tentato di parlare con altri infermieri. Intanto erano stati allertati gli uomini della sicurezza ospedaliera». Tre guardie sono entrate nella stanza dove stava l’anziana. «Mi hanno praticamente trascinato fuori dalla stanza. Mia madre ha gridato: “lasciate mio figlio!” Era molto spaventata. Ma loro non si sono fermati e una volta fuori mi hanno picchiato. Pensavo che mi avrebbero ucciso». E racconta: «Due mi tenevano per le braccia e uno mi picchiava. Mi ha afferrato il collo per cui ho avuto difficoltà a respirare».Behnam Shiravand, ha raccontato che è stato portato in un corridoio separato, dove non c’erano altre persone. «C’era una porta a vetri, e mi hanno sbattuto la testa contro. Poi mi hanno fatto sdraiare a terra, mi hanno messo le manette e bloccato le gambe e poi mi hanno colpito con manganelli e pugni». Le indagini preliminari sono condotte daalla polizia di. «Su questo caso c’è riservatezza, ma posso affermare che è stato un incidente degenerato in violenza. Quest’uomo è stato ferito, ma anche le guardie». E aggiunge: «Ci sono due versioni contrastanti. Il nostro compito ora è scoprire cosa sia realmente accaduto». Tragedia nella tragedia. La madre di Behnam venerdì sera era stata dimessa, ma per quello che era accaduto al figlio si era nuovamente sentita male e riportata in ospedale. «Mia mamma aveva del liquido nei polmoni e insufficienza cardiaca, ma sono assolutamente convinto che ciò che è successo abbia contribuito alla sua morte. Era estremamente scioccata - ha raccontato l’uomo - Quello che mi è accaduto è completamente inumano. Non riesco a capire perché mi hanno fatto questo. È incomprensibile. Una reazione folle».