Promessa sposa sogna di ingoiare l'anello di fidanzamento ma lo fa realmente, operata con urgenza

Molla nei genitali come anticoncezionale, mamma operata con urgenza

Lunedì 16 Settembre 2019, 19:33

Ha sognato dma in realtà. Jenna Evans ha raccontato sui social di essere stata operata con urgenza dopo aver ingoiato l'anello di fidanzamento nel sonno. Ladi San Diego si è svegliata rendendosi conto che qualcosa non andava e quando ha realizzato quello che aveva fatto ha deciso di andare in ospedale.«Io e il mio ragazzo ci trovavamo in una situazione molto strana che coinvolgeva un treno ad alta velocità e dei cattivi. Bobby, mi ha detto che dovevo ingoiare l'anello per proteggerlo; così l'ho tolto e l'ho mandato giù con un bicchiere d'acqua», ha raccontato la ragazza in un post che ha avuto 60 mila condivisioni. Jenna ha raccontato il sogno, ma ha spiegato che quando si è svegliata si è accorta che il suo anello di diamanti non era più al dito.Quando sono andati in ospedale la ragazza ha spiegato quello che era successo e dopo una radiografia i medici hanno trovato l'anello. Vista la presenza dei diamanti e la loro grandezza, lasciare che la natura facesse il suo corso rappresentava un rischio troppo grande, così è stata operata. «Tutto è andato bene, hanno trovato il mio anello appena oltre il mio stomaco nel mio intestino, l'hanno recuperato e lo hanno dato a Bobby, non a me». La 29enne