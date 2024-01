Baba Vanga e la profezia per il 2024: dal terrorismo all'alterazione dell'orbita terrestre, ecco cosa potrebbe accadere

di Redazione web

Baba Vanga ha lanciato la profezia del 2024. La sensitiva cieca morta 27 anni fa, nel 1996, era considerata la profeta dei balcani. Una vera e propria figura di culto tra i teorici della cospirazione, dopo che alcune delle sue dichiarazioni si rivelarono stranamente vere. Come l'11 settembre, ma anche la siccità e le inondazioni nel 2022. Conosciuta come la Nostradamus dei Balcani, ha lasciato previsioni per ogni anno fino al 5079.

La profezia del 2024

La profezia del 2024 indica attacchi terroristici in Europa, una grave crisi economica e attacchi biologici, nonché un tentativo di omicidio di Vladimir Putin. L'unica previsione positiva è un aumento delle scoperte mediche. Questo è quanto rivelato da Sky History.

Un'alterazione dell'orbita?

Si dice anche che abbia predetto un evento ancora più incredibile: un'alterazione nell'orbita stessa della Terra. Le orbite dei corpi nel sistema solare sono determinate dalle forze gravitazionali e sono sempre soggette a cambiamenti. Tuttavia, tali alterazioni avvengono in genere in modo molto graduale, nel corso di lunghi periodi di tempo, quindi qualsiasi cosa più radicale avrebbe conseguenze drammatiche per tutti noi. Pensate al cambiamento climatico, all’aumento dei livelli di radiazioni e al caos generale per cui saremmo francamente impotenti a fare qualcosa.

Distribuzione di armi biologiche?

Una delle previsioni più inquietanti attribuite a Baba Vanga riguarda un "grande Paese" che effettua test o attacchi con armi biologiche.

Una svolta nell’informatica quantistica?

Il mondo sta attualmente attraversando una rivoluzione basata sull'apprendimento automatico. Si parla sempre di più dell'intelligenza artificiale, come ChatGPT, e dell'impatto sulle nostre vita. Meno discusso è il fatto che anche il campo dell’informatica quantistica sta progredendo a un ritmo vertiginoso. I computer quantistici sono in grado di risolvere problemi molto più rapidamente rispetto ai computer tradizionali attraverso l'applicazione di effetti quantomeccanici e utilizzando i "qubit" (bit quantistici) invece dei più familiari "bit". Baba Vanga ha apparentemente previsto una svolta nell'informatica quantistica nel nostro tempo. Ciò potrebbe accadere nel 2024, accelererando ulteriormente la rivoluzione dell’intelligenza artificiale e influenzando la vita di quasi tutti gli abitanti della Terra.

L'avvento degli esseri umani nati nei laboratori?

Una profezia di Baba Vanga molto discussa riguarda gli esseri umani cresciuti e nati nei laboratori. Oppure intendeva dire che gli esseri umani potrebbero essere "modificati" a livello genetico e quindi essere progettati secondo le specifiche dei loro genitori? Qualunque cosa volesse dire, si tratta certamente di ipotesi distopiche che è difficile immaginare che accadano già il prossimo anno. Detto questo, è certamente possibile che vedremo progressi sorprendenti nei campi dei test genetici, della fecondazione in vitro e del parto.

Incredibili scoperte mediche?

La previsione positiva di Baba Vanga per il 2024 è che l'umanità incatena il cancro “con catene di ferro”. In altre parole, curare finalmente le persone da questa piaga. Potrebbe essere il 2024 l’anno in cui ciò accadrà? La stessa Baba Vanga morì di cancro e si dice che durante un'intervista nel 1990 indicò la data esatta della sua morte: 11 agosto 1996. Se i suoi pensieri sulle scoperte mediche fossero altrettanto accurati, potremmo guardare avanti a un futuro molto più luminoso per la salute umana.

