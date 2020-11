Professoressa molesta per due anni uno studente minorenne: il ragazzo disperato ha pensato anche all'automutilazione

Dopo aver abusato sessualmente per più di due anni di un suo allievo minorenne, un'insegnante trentaduenne è finita in carcere. Si tratta di Fay McRobbie, professoressa di un liceo britannico. Il ragazzo vittima delle molestie aveva solo 15 anni quando è iniziato il suo incubo di soprusi e richieste sempre più insistenti della giovane insegnante. Era perfino arrivato a meditare il suicidio o la mutilazione dei genitali per scappare alle sue grinfie. Fortunatamente, la giustizia è arrivata prima che potesse compiere gesti estremi.

La sentenza della Corte di Reading, in Inghilterra, è giusta proprio oggi. Secondo quando emerso dalle indagini e poi confermato dai giudici, McRobbie avrebbe costretto il minorenne ad iscriversi al suo corso di arti marziali, dove tutto è cominciato. Prima un bacio, poi si è spinta sempre oltre, fino a prendersi la verginità del giovane. Il 15enne, devastato dalle continue richieste sempre più spinte della sua insegnante, ha ammesso di fronte alla corte di aver pensato seriamente a mutilarsi i genitali per rendersi meno attraente. Sperava così che lo lasciasse in pace.

Il ragazzo oggi ha 22 anni, quasi l'età della sua aguzzina quando iniziò a molesterlo nel 2013. Davanti ai giudici, il ragazzo ha dichiarato: «Mi teneva sotto controllo emotivamente, mi faceva sentire responsabile per i suoi sentimenti. Ho iniziato ad allontanarmi dai miei amici e dalla mia famiglia, mentre la relazione con lei continuava a peggiorare. Era diventata la mia unica amica, non parlavo con nessuno, ero depresso. Le ho detto che non l'amavo e mi ha detto di volersi uccidere. Sento come se la mia innocenza fosse stata strappata via».

Dopo aver confessato quanto accaduto fra loro, tempo dopo, la polizia ha arrestato McRobbie nel maggio del 2019. Specificando che oltre ogni dubbio l'insegnante abbia adescato il ragazzo, di 10 anni più giovane, e l'abbia tenuto sotto pressione psicologica a lungo, la Corte ha condannato Fay McRobbie a due anni e quattro mesi di detenzione e a dieci anni di Ordine restrittivo in quanto molestatrice sessuale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 21:47

