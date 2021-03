Professoressa abusa di uno studente 15enne e lo ricatta: «Ti denuncio per stupro se lo racconti». Condannata

Una professoressa ha fatto sesso con uno studente di 15 anni ed è stata condannata. Kandice Barber, 35enne sposata con due figli, è stata accusata di abusi su minore dopo essere stata scoperta. Secondo l'accusa la donna avrebbe prima adescato il ragazzo e poi lo ha minacciato dicendo che lo avrebbe trascinato in fondo con lei se avesse detto a qualcuno di quello che succedeva tra loro.

La donna aveva inviato diverse foto di lei nuda al 15enne, mandandogli anche dei video hot fino a convincerlo a una relazione sessuale. Dopo essere stata scoperta è stata arrestata e ora è arrivata per lei la condanna a sei anni e due mesi di prigione per i reati, che sono stati descritti come "oltre ogni spregevolezza". La professoressa ha sempre negato di aver avuto rapporti sessuali con il ragazzo, pur ammettendo di avergli inviato materiale a sfondo sessuale sul telefono.

Dopo che sono emersi i filmati e le foto il 15enne è stato interrogato dalla polizia. Inizialmente la vittima ha negato, poi ha raccontato quello che era successo. La professoressa gli aveva detto che lo avrebbe denunciato per stupro se avesse parlato, così lui ha taciuto per coprirla, come riporta anche la stampa locale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 17:42

