Professore scaraventa uno studente a terra, poi lo mette ko con un pugno: il video choc in classe

di Alessia Strinati

Come in un incontro di wrestling, ma in classe. Unha sollevato un suodi peso durante l'ora di lezione per poidavanti a tutti i compagni che hanno assistito a bocca aperta alla scena. Poi quando il giovane si alza lo colpisce al volto con unIl video, girato dagli studenti in aula, è statao diffuso sul web e in breve tempo ha fatto il giro del mondo. Le immagini scioccanti mostrano prima l'insegnante provocare il ragazzo dandogli un colpo sul petto, quando il giovane si fa avanti l'uomo lo solleva da terra per poi gettarlo con forza sul pavimento. Il ragazzo però prova a rialzarsi e proprio in quel frangente riceve un pugno in faccia.A quel punto però la colluttazione si interrompe, grazie all'intervento di tre compagni che separano i due ormai finiti a lottare come in un ring tra i banchi della classe. Le immagini hanno indignato moltissimi utenti. Non è invece chiaro, come riporta anche Metro , cosa sia accaduto tra i due per arrivare a tanto, né se siano stati presi dei provvedimenti nei confronti del professore.