Professore fa sesso con una studentessa e viene condannato: «Ci siamo innamorati»

Un professore di inglese di 28 anni è stato condannato per aver fatto sesso con una studentessa minorenne. Lewis Hobbs, originario di Uttoxeter nello Stratfordshire, si è dichiarato colpevole delle diverse accuse di molestie sessuali nei confronti di una minore, specificando però che la sua non era una forma di violenza ma vero e proprio amore nei confronti della ragazza.

L'uomo, che all'epoca dei fatti lavorava come supplente, avrebbe avvicinato la studentessa notandola che piangeva in un'altra aula. I due sono diventati amici su Snapchat e da quel momento hanno iniziato a sentirsi fino a quando la ragazza non si è infatuata di lui. Hobbs non ha fatto nulla per evitare la relazione e tra i due c'è stata una frequentazione che è andata avanti per circa un anno. Professore e alunna si incontravano nell'auto di lui, ma anche a casa della giovane quando la madre era assente, fino a quando non sono stati scoperti e denunciati.

A scoprire tutto è stata la madre della studentessa che ha prima cercato un confronto con il docente e poi ha proseguito per vie legali. Il 28enne ha ammesso di essersi innamorato di lei, consapevole che il loro amore fosse un errore, non è comunque riuscito a resistere. La loro storia è finita in tribunale dove il giudice ha condannato l'insegnante a 3 anni di carcere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 19:43

