Professoressa di 48 anni uccisa. Aveva detto: «Se mi succede qualcosa è stato mio marito»

Vienema poco prima di«Se mi succede qualcora è stato lui», queste erano state le sue parole a parenti e ad amici prima di morire. Ella Diebolt Jackson, 48 anni, del Kentucky, madre e docente universitaria è stata ammazzata dall'ex Glenn Jackson, 39 anni, dal quale volevaLe autorità hanno trovato copiose tracce di sangue nel portabagagli dell'auto dell'uomo fermato dalla polizia. Il 39enne è stato arrestato per violenza domestica, omicidio e manomissione di prove fisiche. Il corpo della donna, scomparso lo scorso 20 ottobre non è ancora stato trovato, ma da subito si è concentrata l'attenzione nelle indagini sull'ex. Poco prima di scomparire Ella aveva chiesto la separazione e insieme al suo avvocato stava raccogliendo prove che mostrassero le violenze che era costretta a subire.La donna era preoccupata per l'affidamento del figlio, non voleva che il marito lo vedesse in caso di divorzio, proprio a causa della sua indole violenta. Con il suo legale stava lavorando a una strategia per estrometterlo dall'affido, ma è improvvisamente è scomparsa. Dopo le indagini, come riporta anche il Daily Mail, sono state trovate tracce di sangue nell'auto dell'ex per cui sono scattate le manette.