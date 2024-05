Prof si fa pettinare dalle alunne delle medie e pubblica il video sui social: sospeso dalla scuola. Lui si difende: «Per loro sono un fratello»

di Redazione web

Marquise White è un professore di una scuola media, la Prince George's Schools del Maryland, Stati Uniti, ed è anche un content creator, basti pensare che sul suo profilo TikTok conta più di 770mila follower. Negli ultimi giorni è finito nel mirino del preside e anche dei social per il video che ha postato sul suo account. Il filmato è diventato virale in poco tempo e ha collezionato più di 7 milioni di visualizzazioni. White sarebbe in attesa dell'esito delle indagini che sono in corso da parte del personale scolastico e, quindi al momento, risulterebbe sospeso.

Ecco che cos'è successo.

Il video di Marquise White

Marquise White pensava di non avere fatto nulla di male e, proprio per questo, ha pubblicato un video sul proprio profilo TikTok in cui alcune alunne della sua classe gli fanno le treccine ai capelli e lo pettinano mentre lui è impegnato con il computer. Tutto ciò è accaduto durante una pausa tra le lezioni. Nessuna regola della scuola vieta di pettinarsi o truccarsi ma, in questo caso, si tratta di un professore che non solo si fa sistemare i capelli dalle sue alunne ma torna in classe anche in un orario in cui non dovrebbe esserci.

Un portavoce della scuola ha spiegato al Daily Mail: «Al momento l'insegnante è sospeso perché ci sono delle indagini in corso da parte del corpo docenti».

I commenti social

Il video di Marquise White ha diviso i social, specie gli utenti attivi su TikTok, piattaforma in cui è stato pubblicato.

C'è chi trova molto strano e inquietante il comportamento del professore e commenta: «Passa un messaggio pessimo, non avresti dovuto postare e nemmeno registrare questo video» e chi, invece, scherza davanti a tutto ciò: «Mi sembra il professore di School of Rock...

In attesa della decisione della scuola, in sua difesa, White ha spiegato: «Non stavamo facendo nulla di male. I miei alunni mi conoscono da anni e per loro sono come un fratello maggiore, mi dispiace sia accaduto tutto questo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA