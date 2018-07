Privo di genitali fa sesso con un oggetto misterioso con le sue fidanzate: denunciato per molestie

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha fattocon due donne usando uned è stato accusato di abusi. Carlos Delacruz, 35 anni, di Edimburgo, è statodopo aver fatto sesso con due donne a cui aveva nascosto di non avere il pene e con cui aveva avuto dei rapporti grazie a un oggetto non identificato.Entrambe le donne, con cui l'uomo ha avuto due relazioni in tempi diversi (con una per tre anni, con l'altra per 9 mesi), non si sono accorte per molto tempo di alcuna "mancanza", ma quando hanno scoperto l'inganno hanno deciso di procedere legalmente, come riporta anche il Sun . Le sue ex hanno raccontato di aver provato un forte dolore durante i rapporti, in alcuni casi anche sanguinamento. Ogni volta che avevano momenti di intimità Carlos non si faceva mai vedere nudo, lasciava sempre le luci spente e non lasciavano che lo toccassero.L'uomo ha quindi usato un oggetto sconosciuto senza il loro consenso, simulando che fosse il suo organo genitale. Carlos ha ammesso ogni accusa dopo essere stato smascherato da una delle due donne e adesso dovrà affrontare il processo con l'accusa di molestie sessuali.