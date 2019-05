Principio di incendio a Bond Street, disagi sulla linea metropolitana per gli utenti

Giovedì 23 Maggio 2019, 18:20

L'interruzionedopo l'allarme antincendio a Bond Street ha causato ritardi sulla linea della metropolitana. Dopo l'allerta incendio su Bond Street, ci sono stati gravi ritardi per il trasporto pubblico che hanno causato diversi disagi ai passeggeri proprio durante l'ora di punta del mattino.I vigili del fuoco hanno fatto evacuare 59 persone a causa di un principio di incendio, 4 delle quali sono state ricoverata a seguito dell'inalazione di fumo. Diversi annunci hanno allertato l'utenza sulla chiusura della linea metro, ma i conseguenti ritardi hanno causato comunque dei disagi. Una portavoce ha dichiarato a Express.co.uk: «Ci scusiamo con i clienti sul treno per qualsiasi problema che questo incidente possa aver causato e per l'interruzione dei viaggi dei clienti questa mattina».Il servizio è ripreso regolarmente nella tarda mattinata. Ora si cerca di capire cosa possa aver innescato l'incendio