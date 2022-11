Il principino George e il regalo di Natale chiesto a Santa Claus: «Costa appena 7 sterline»

Il Natale si avvicina – il primo senza la regina – e i piccoli della royal family preparano la wish list per Santa Claus. In attesa di scoprire quali doni George, Charlotte e Louis scarteranno il 24 pomeriggio, come impone la tradizione di famiglia, c'è un simpatico aneddoto che riguarda proprio il futuro erede al trono e la speciale richiesta a Christams Carol.

A dispetto di quanto si possa pensare, anche il piccolo George sa essere, in fondo, un bimbo di poche pretese. Come prova basti la letterina scritta a quattro mani con il padre William e imbucata nella casella della posta di Babbo Natale nei Paesi del Nord nel 2017.

Durante una visita all'Esplanade Park in Finlandia nel 2017, il principe William si è fatto ambasciatore del figlio di appena 4 anni, portando la sua letterina con la speciale richiesta. Come ha rivelato in seguito il figlio di Carlo, il bimbo ha chiesto quell'anno una macchinina giocattolo della polizia, del costo di appena 7 sterline. Una richiesta sorprendentemente economica, a dispetto delle possibilità finanziarie della royal family. Altro che futuro reuccio viziato, il principe George sa essere felice anche con poco.

