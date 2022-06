La principessa Eugenia e lo scatto familiare in occasione del giubileo della Regina, la foto spopola su Instagram

La principessa Eugenia ha condiviso uno scatto familiare in occasione del giubileo della regina Elisabetta II. Una delle nipoti della sovrana ha mostrato una foto di sé, sel marito e di suo figlio mentre ammirano parte dei festeggiamenti della nonna. Eugenie, 32 anni, è raffigurata in piedi con il marito Jack Brooksbank, 36 anni, che tiene in braccio il figlio di un anno August.

Leggi anche > La regina Elisabetta incontra per la prima volta la nipotina: ecco Lilibeth la figlia di Harry e Meghan

Il trio elegantemente vestito è in piedi su un tetto di Londra mentre saluta uno degli aerei impiegati nei festeggiamenti. Le immagini pubblicate su Instagram, che includono un video delle frecce rosse che sorvolano i cieli di Londra mentre si sente il tifo in sottofondo, sono accompagnate dalla didascalia: «Il giorno più perfetto per celebrare i 70 anni». I follower si sono scatenati nei commenti esprimendo tutto il loro affetto per la principessa e la sua famiglia.

La principessa, nipote della regina e figlia del duca di York, è la dodicesima in linea di successione al trono. Eugenie e il signor Brooksbank, un bar manager, si sono sposati nel 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel 2018. Nel febbraio 2021 ha dato alla luce August al Portland Hospital di Londra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA