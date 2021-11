La principessa Charlotte cambierà titolo nobiliare: ecco quando. Ma non è detto accada a breve

Cambiamenti "reali" in vista per la piccola Charlotte. La pronipote della regina Elisabetta II avrà titoli e stili di vita diversi dai fratelli. Mentre il principe George e il principe Louis assumeranno alcuni titoli reali di alto livello, la principessa Charlotte, dovrebbe portare un titolo che ha legami significativi con la storia reale.

Come riporta My London, la piccola principessa, nata il 2 maggio 2015 al St Mary's Hospital di Paddington, vive con la sua famiglia nell'appartamento 1A di Kensington Palace. Il suo titolo attuale è Sua Altezza Reale la Principessa Charlotte Elizabeth Diana di Cambridge, e siede quarta in linea di successione al trono.

Ma tutto cambierà quando suo nonno, il principe Carlo, diventerà il re e il padre, William, principe del Galles. La cerimonia ufficiale si terrà al castello di Caernarfon, e, di lì in poi, Charlotte sarà conosciuta come Sua Altezza Reale la Principessa Charlotte di Cornovaglia e Cambridge. L'aggiunta della Cornovaglia nel titolo deriva dal Ducato più anziano che è detenuto dal Principe di Galles.

Anche George e Louis diventeranno principi del Galles.

Ancora incerto il futuro dei bambini, che attualmente usano Cambridge come cognome: seguiranno le orme del padre e utilizzeranno Wales come cognome a scuola?

Pensando, invece, al momento in cui il principe William diventerà re, Charlotte sarebbe in fila per ereditare un titolo storico. Quando la principessa reale è la figlia maggiore del monarca, di solito, funziona così: alla morte della principessa, il titolo non viene automaticamente ereditato dalla figlia maggiore, ma torna al monarca per conferirlo alla propria figlia.

Dunque, poiché il principe Carlo non ha figlie, è probabile che il titolo di principessa reale sarà sospeso una volta che la principessa Anna morirà, ma sarà riconsegnato alla principessa Charlotte quando suo padre William salirà al trono.

In quel momento, il principe George sarà anche idoneo a diventare il principe di Galles e il principe Louis sembrerà destinato ad ereditare il ducato di York se si sposa dopo la morte del principe Andrea.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 07:50

