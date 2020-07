Royal Family, la principessa Beatrice come Meghan Markle: via dal Regno Unito per trasferirsi in Italia

di Silvia Natella

È stato un periodo difficile per la principessache comeavrebbe deciso di lasciare ilLa figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea avrebbe dovuto sposarsi in pompa magna quest'anno e imitare la sorella e ima non ha avuto la stessa fortuna. Prima lo scandalo che ha travolto il padre, poi ill'hanno costretta ad annullare le nozze.La principessa si sarebbe dovuta sposare il 29 maggio del 2020 con Edoardo Mapelli-Mozzi, immobiliarista dalle origini italiane. Per inseguire il suo sogno potrebbe lasciare Londra. Stando ad alcune indiscrezioni, rilasciate dall’esperto royalstarebbero pensando di allontanarsi dalla Famiglia Reale e mettere su casa in Italia.Alla base di questa decisione ci sarebbe la volontà di sottrarsi all'attenzione mediatica. Lo scandalo che ha travolto il principe Andrea le ha reso la vita difficile. Comenon sarebbero costretti a osservare gli impegni ufficiali e dovrebbero badare autonomamente al loro sostentamento. Lui lavora come immobiliarista ed è cittadino italiano.