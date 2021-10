Il principe William ecologista: «Priorità salvare la terra, non i viaggi nello spazio». E sul figlio George...

Il principe William dalla parte dell’ambiente. Il Duca di Cambridge, durante un'intervista con la Bbc in occasione dell'Eartshot prize, il premio assegnato a cinque vincitori ogni anno le cui soluzioni aiutano l'ambiente, ha sottolineato che se abbiamo i soldi e le competenza per trovare un vaccino contro il coronavirus, allora siamo in grado anche di curare la terra. A ispirare il principe William è stata la corsa allo spazio, grazie alla quale ha infatti capito quanto fosse di importanza cruciale concentrarsi sul nostro pianeta prima di «cercare di trovare il prossimo posto dove andare a vivere».

Secondo William, come fa sapere il "The Telegraph", nessuno cinque anni fa avrebbe potuto immaginare una risposta così rapida a una pandemia globale, un risultato definito "enorme": «Sono rimasto completamente sbalordito dalla collaborazione, dal coordinamento, dalla scienza, dalla ricerca e anche dalla rapidità con cui è stato fatto, è davvero fenomenale. Quindi, penso che le generazioni più giovani lo vedranno e si convinceranno che allo stesso modo si possono affrontare anche le questioni ambientali».

Il principe William ha rimproverato anche Elon Musk e Jeff Bezos con una critica ai loro viaggi spaziali. I suoi commenti sono arrivati ​​quando un esultante William Shatner, 90 anni, è uscito da un razzo, costruito dalla compagnia di viaggi spaziali Blue Origin del fondatore di Amazon, Bezos, in un deserto del Texas occidentale, diventando l'uomo più anziano a raggiungere lo spazio. L'attore ha dichiarato l'esperienza "straordinaria" e "profonda" prima di aggiungere: «Tutti nel mondo dovrebbero farlo».

Il Duca non ha gradito la scena: «Non abbiamo bisogno di far partire il turismo spaziale, ma la necessità che i migliori cervelli siano impegnati nella ricerca di soluzioni per salvare questo pianeta. Dobbiamo concentrarci su questo piuttosto che arrenderci e andare nello spazio per cercare di pensare a soluzioni per il futuro". Il principe ha riso quando gli è chiesto se avesse qualche interesse ad avventurarsi nello spazio:«Non ho assolutamente alcun interesse ad andare così in alto, sono un pilota, ma sono un pilota di elicotteri, quindi rimango ragionevolmente vicino al suolo. Una volta sono salito a 65.000 piedi su un aereo ed è stato davvero terrificante».

Il Duca di Cambridge ha rivelato anche che il principe George, otto anni, ha raccolto rifiuti a scuola ma è diventato "confuso" e "infastidito" dal fatto che la spazzatura continuasse a riapparire. William ha sottolineato che sarebbe stato un "disastro assoluto" se il giovane principino George sarà costretto a seguire le sue orme e a fare una campagna sulle questioni ambientali tra 30 anni, quando sarà troppo tardi: «Così George a scuola di recente ha fatto la raccolta dei rifiuti ed è stato confuso quando il giorno successivo hanno replicato il percorso, nella stessa ora, e sono stati costretti a raccogliere altra immondizia. Non riusciva a capire, era tipo, beh, l'abbiamo ripulito. Perché non è andato via?». Ha poi aggiunto che suo figlio è "consapevole" dell'importanza dell'ambiente e ha un "definito senso di realizzazione e comprensione" su cose come spegnere gli interruttori della luce e chiudere i rubinetti per risparmiare acqua.

