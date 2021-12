Principe William: «Così ho sconfitto la depressione»

LOLNEWS.IT - Si intitola ‘Prince William: Time to Walk’ il primo episodio di un’iniziativa di Apple Fitness+ che ha coinvolto il duca di Cambridge: una passeggiata audio di 38 minuti dove parla di depressione e salute mentale, della musica e dell’importanza di camminare. Il futuro erede al trono ha voluto mettersi a nudo svelando per la prima volta di aver vissuto un episodio che l’ha letteralmente sconvolto. Testimone di un incidente in passato, William fece di tutto per rianimare un ragazzo ferito. La crisi di depressione e salute mentale lo ha schiacciato internamente dopo quell’incidente: era come se “il mondo intero stesse morendo. Era come se qualcuno avesse messo una chiave in una serratura e l’avesse aperta senza che io avessi dato il permesso di farlo". Come ne è uscito (Foto: Kikapress - Music: "Elevate" from Bensound.com)

Leggi anche: >> CAMMINARE OGNI GIORNO FA DAVVERO BENE? QUESTO “EFFETTO COLLATERALE” È POCO CONOSCIUTO

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA