«Principe William è irascibile, una persona con cui è difficile lavorare», la rivelazione dell'esperto reale

Negli ultimi mesi il Principe William è stato etichettato come il fratello “buono”, quello che non crea problemi alla sua famiglia. A differenza di Harry che con l'uscita del suo libro autobiografico, Spare, e le dichiarazioni choc sulla famiglia reale, ha fatto tremare tutta Buckingham Palace. Ma questo non significa che William non abbia difetti. Secondo quanto riferisce un esperto reale, infatti, il Principe William sarebbe una persona piuttosto «irascibile».

Una fonte vicina ai reali, infatti, avrebbe riferito a Robert Jobson, autore del volume Our King: Charles III, The Man and The Monarch Revealed che William è una persona che porta poca pazienza: «È una persona molto motivata e questo può renderlo impaziente», ha riferito la fonte.

L'insider lo ha, poi, paragonato a Re Carlo III che, secondo quanto si legge, pare possieda più pazienza. Questo tratto caratteriale del Principe di Galles «può renderlo irascibile quando ha a che fare con Carlo. Anche il Re ha un caratteraccio, ma non va avanti all'infinito. Può sentirsi frustrato e impazzire e poi, in un istante, se ne dimentica. Con William è diversi, lui raramente dimentica», queste le parole della fonte.

