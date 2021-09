Il Principe William aiuta una famiglia afghana a scappare dall'aeroporto di Kabul in Inghilterra

Principe William aiuta una famiglia afghana a scappare dall'aeroporto di Kabul in Inghilterra. Come riporta il Telegraph , William è intervenuto personalmente per aiutare l'ufficiale afgano che aveva conosciuto all'accademia militare a Sandhurst a raggiungere con la sua famiglia l'aeroporto di Kabul e fuggire dai talebani in Gran Bretagna. Il duca di Cambridge, 39 anni, ha deciso di intervenire dopo aver appreso che l'ufficiale, che ha incontrato durante il suo addestramento presso l'accademia militare nel Berkshire, è rimasto intrappolato a Kabul con la sua famiglia dopo che i talebani hanno preso il potere all'inizio di questo mese. L'intervento del duca arriva questa settimana quando la Gran Bretagna e l'America hanno ufficialmente posto fine alla loro presenza militare in Afghanistan, lasciandosi dietro centinaia di cittadini e alleati afghani che cercano disperatamente di fuggire dal paese.

L'ufficiale in Afghanistan aveva precedentemente lavorato a stretto contatto con le truppe britanniche e il suo ruolo aveva lasciato lui e la sua famiglia, che includeva donne e bambini, in una posizione vulnerabile all'interno del paese. Dopo il suo salvataggio, l'ex paracadutista maggiore Andrew Fox, ha affermato che l'intervento del duca è «pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell'esercito in termini di valori. Io stesso ho avuto 2 Para per precipitarmi tra la folla e prendere qualcuno per me. È pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell'esercito in termini di valori, lealtà, rispetto per gli altri, tutte quelle cose buone. Siamo addestrati per aiutare dove possiamo. La situazione era così caotica ed era così, francamente, mal gestita, che le persone avrebbero fatto tutto il possibile per uscirne».

All'inizio di questa settimana, Gran Bretagna e America hanno ufficialmente concluso la loro presenza militare in Afghanistan con le ultime truppe statunitensi che sono partite dall'aeroporto di Kabul.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 10:25

